الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على وزارة الاتصالات الأفغانية

وأكد الأزهر رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التى تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أفغانستان، رئيسًا وحكومة وشعبا، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.