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الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على وزارة الاتصالات الأفغانية

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:55 ص
الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على وزارة الاتصالات الأفغانية مشيخة الازهر - ارشيفية
كتب لؤى على
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 أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابى الذى شنه تنظيم "داعش" الإرهابى على مقر وزارة الاتصالات وسط العاصمة الأفغانية، كابول أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
 
وأكد الأزهر رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التى تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.
 
وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أفغانستان، رئيسًا وحكومة وشعبا، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
 
 
 
 

 

 


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