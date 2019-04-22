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احتفالات الشباب فى المرج بثالث أيام الاستفتاء على تعديل الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:23 ص
احتفالات الشباب فى المرج بثالث أيام الاستفتاء على تعديل الدستور جانب من مشاركة الشباب
كتب إبراهيم أحمد
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احتشد منذ قليل، عشرات الشباب أمام مدرسة ثانوى صنايع بنات، بمنطقة المرج للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على دستور مصر 2019.

وشهدت لجان المرج حالة من الاحتفالات والفرحة تزامنا مع توافد الشباب، وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.


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