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احتشاد السيدات أمام مدرسة شبرا الفندقية فى ثالث أيام الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:31 ص
احتشاد السيدات أمام مدرسة شبرا الفندقية فى ثالث أيام الاستفتاء جانب من التوافد
كتب ـ إبراهيم أحمد - تصوير كريم عبد العزيز
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احتشدت منذ قليل، عشرات السيدات أمام مدرسة شبرا الفندقية بمحافظة القاهرة للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على دستور مصر 2019.

وشهدت لجان شبرا توافد عشرات المواطنين، وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

وذكرت أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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