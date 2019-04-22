إغلاق الصناديق وبدء الفرز بلجان شمال سيناء

أغلق القضاة المشرفون على لجان الاستفتاء بشمال سيناء صناديق الإستفتاء على التعديلات الدستورية ، وبدأت عمليات الفرز داخل كل لجنة .
يذكر أن عدد اللجان العامة فى شمال سيناء 11 لجنة وعدد المراكز الانتخابية 49، واللجان الفرعية 61، ومن لهم حق التصويت 263 الف 157 شخص .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
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