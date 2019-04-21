7 خطوات ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الزراعة فى مصر.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

تضع الدولة نصب عينيها قطاع الزراعة كواحد من أهم القطاعات التى تسعى لتطويرها ضمن رؤيتها 2030، وذلك استكمالا للجهود التنفيذية لتطوير جهود قطاع الزراعة فى مصر، وفيما يلى 7 خطوات تعتمد عليها الحكومة لتطوير قطاع الزراعة :

1- تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية.

2- رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الزراعة من 3.7% نهاية العام المالى الجارى.

3- تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية فى تخصيص واستخدامات الموارد من المياه والأراضى وتنميتها.

4- رفع معدل نمو الصادرات الزراعية بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5% للعام المالى الجارى واللاحق.

5- توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.

6- تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى فى مصر.

7- تعظيم الاستفادة لتطوير السياسات والآليات التنفيذية والتمويلية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.