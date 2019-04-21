video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

7 خطوات ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الزراعة فى مصر.. تعرف عليها

الأحد، 21 أبريل 2019 03:30 ص
7 خطوات ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الزراعة فى مصر.. تعرف عليها وزير الزراعة
كتب أمين صالح
إضافة تعليق

تضع الدولة نصب عينيها قطاع الزراعة كواحد من أهم القطاعات التى تسعى لتطويرها ضمن رؤيتها 2030، وذلك استكمالا للجهود التنفيذية لتطوير جهود قطاع الزراعة فى مصر، وفيما يلى 7 خطوات تعتمد عليها الحكومة لتطوير قطاع الزراعة :

1- تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية.

2- رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الزراعة من 3.7% نهاية العام المالى الجارى.

3- تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية فى تخصيص واستخدامات الموارد من المياه والأراضى وتنميتها.

4- رفع معدل نمو الصادرات الزراعية بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5% للعام المالى الجارى واللاحق.

5- توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.

6- تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى فى مصر.

7- تعظيم الاستفادة لتطوير السياسات والآليات التنفيذية والتمويلية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط: 26 مليار جنيه استثمارات منفذة فى الزراعة والرى

وزير الزراعة يعلن نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية ويؤكد : استمرار التعاون

وزيرة التخطيط: قطاع الزراعة يساهم بـ6.3% فى النمو الاقتصادى

الاخبار

قطاع الزراعه

السياسه

رؤية مصر 2030




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة