وزير الخارجية الأمريكى يعلن مقتل العديد من الأمريكيين فى اعتداءات سريلانكا

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مقتل العديد من الأمريكيين فى اعتداءات سريلانكا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأعلنت الدنمارك مقتل 3 من رعاياها فى اعتداءات سريلانكا.

وكانت الشرطة السريلانكية قد أعلنت تعرض كنائس وفنادق وحديقة حيوان فى 3 مدن بالبلاد لـ 7 تفجيرات، منها ثلاثة انفجارات وقعت فى كنائس كاثوليكية، حيث يقام قداس عيد الفصح.. بينما حدثت ثلاثة انفجارات أخرى فى فنادق 5 نجوم، فضلا عن تفجير فى حديقة حيوان قريبة من العاصمة.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مصرع أحد رعاياها فى سلسلة الهجمات التى استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو، وأودت بحياة نحو 207 أشخاص.

وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الأحد، أن الخارجية البرتغالية أعربت عن تعازيها لأسرة الفقيد الذى راح ضحية الهجمات التى وصفتها بـ"الجبانة"، كما أعربت عن مساندتها للضحايا وأسرهم والسلطات السريلانكية، وأكدت إصرارها على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وفى ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك وفاة أحد الرعايا الهولنديين فى سلسلة الهجمات.. وقال بلوك، فى بيان، "قلوبنا مع الضحايا، بما فى ذلك المواطن الهولندي، فى هذه اللحظة العصيبة".