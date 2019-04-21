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نشر سيارات الدوريات الراكبة على الطرق قبل بدء ثانى أيام الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 07:46 ص
نشر سيارات الدوريات الراكبة على الطرق قبل بدء ثانى أيام الاستفتاء خدمات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار سيارات المرور مع إنطلاق ثانى أيام ماراثون الاقتراع على التعديلات الدستورية، من الدوريات الراكبة والدرجات البخارية لتجوب المحاور الهامة والميادين الرئيسية بالقاهرة، لملاحظة الحالة المرورية والإخطار الفورى عن أية ملاحظات، مع تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش، بدءًا من شبرا حتى حلوان وكذلك مناطق وسط القاهرة ومحور المطار ومناطق الحدائق العامة للعمل على تذليل أية اختناقات مرورية، تعوق حركة المرور وسير السيارات لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع وإزالة أى معوقات مرورية.

وقامت إدارة المرور بتخصيص أكبر قدر ممكن من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ بالمحاور الهامة "والبتش باجى"، لتسيير حركة المرور أعلى الكبارى وخاصة بمحيط المقار الانتخابية، فضلاً عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة والاستعانة بالخدمات الفنية للمرور، مع نشر 3000 سدادة مرورية بمحيط اللجان لعمل حرم آمان وسيكون هناك حملات مرورية لرفع السيارات المتروكة بجوار لجان الاقتراع ، لمنع استخدامها فى أية أعمال إرهابية،وسوف تستمر تلك الحملات، لحين الانتهاء من عمليات التصويت، مع وضع عدد كاف من الحواجز لإيجاد حرم أمان أمام لجان التصويت.

كما يوجد تنسيق كامل مع هيئة النقل العام لإزالة أى أعطال، خاصة بالأتوبيسات وسيارات السرفيس لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، فضلا عن وجود تنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالقاهرة فى حالة وجود أى أجسام غريبة سيتم الإبلاغ عنها ، مع فحص السيارات المتروكة بمحيط اللجان بشكل دورى لتأمين كافة المقار الانتخابية ورفع اى سيارات متروكة بمحيط اللجان.


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