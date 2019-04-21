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ندى بسونى تدلى بصوتها فى الاستفتاء على تعديلات الدستور بلجنة بالمعادى

الأحد، 21 أبريل 2019 12:18 م
ندى بسونى تدلى بصوتها فى الاستفتاء على تعديلات الدستور بلجنة بالمعادى الفنانة ندى بسيونى تشارك فى الاستفتاء
كتب خالد إبراهيم – إسراء بدر
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حرصت الفنانة ندى بسيونى على الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بلجنة المدرسة الأزهرية فى منطقة المعادى.

وأكدت ندى بسيونى فى تصريح لـ "اليوم السابع"،  أن من يشترك فى أى فعاليات وطنية هو من يفهم ويعي سياسيا، ومن لا يشارك عليه أن يلتزم الصمت تماما.

الفنانة ندا بسيونى تشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية
الفنانة ندا بسيونى تشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية

 

الفنانة ندا بسيونى عقب المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية
الفنانة ندا بسيونى عقب المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

 

 


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