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ناشطون يمنعون وفد جوايدو من دخول السفارة الفنزويلية بواشنطن

الأحد، 21 أبريل 2019 10:24 ص
ناشطون يمنعون وفد جوايدو من دخول السفارة الفنزويلية بواشنطن جوايدو
كتبت فاطمة شوقى
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قامت مجموعة من الناشطين فى الولايات المتحدة الأمريكية، بغلق السفارة الفنزويلية فى واشنطن، بهدف منع وصول وفد رئيس المعارضة الفنزويلية ، خوان جوايدو، الذى عين نفسه رئيسا للبلاد والمعترف من قبل 50 دولة ، أولهم الولايات المتحدة.
 
ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البيروفية فإن مبنى السفارة المكون من 4 طوابق والموجود فى حى جورج تاون، أصبح فارغا تماما، بعد حظر الناشطين دخول الوفد الى السفارة.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن الناشطين أعربوا عن قلقهم من استيلاء المعارضة الفنزويلية على مبنى السفارة فى واشنطن، ولذلك تم تنظيم وقفة احتجاجية لمدة 7 أيام لحماية السفارة.
 
وقال ميديا بنيامين ، وهو عضو فى منظمة "كود بينك" التى ينتمى إليها معظم الناشطين : "أنا هنا لأننى غاضب لأننا نشهد انقلابًا بطيئًا ، وخلال حياتى رأيت ضربات كافية وتدخلات عسكرية أمريكية وهى دائمًا ما تنتهى بشكل سىء بالنسبة لشعب البلاد".
 
 

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