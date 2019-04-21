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نائب محافظ الوادى الجديد تدلى بصوتها فى استفتاء التعديلات الدستورية بالداخلة

الأحد، 21 أبريل 2019 06:56 م
نائب محافظ الوادى الجديد تدلى بصوتها فى استفتاء التعديلات الدستورية بالداخلة نائب محافظ الوادى الجديد تدلى بصوتها
كتب فريق المحافظات
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أدلت مساء اليوم، حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بلجنة مدرسة بدخلو بمركز الداخلة .

وعقب إدلائها بصوتها، أشادت بالدور الوطنى والحس السياسى لمواطنى الوادى الجديد ،الذين أثبتوا للجميع أنهم دائما مشاركين فى استكمال مسيرة البناء والتنمية لمصر، من خلال تحقيق أعلى نسبة مشاركة فى كافة الاستحقاقات الانتخابية فى الفترة من عام 2012 حتى عام 2018 ، مناشدة جموع المواطنين بالمحافظة إلى استمرار حرصهم على تقدم نسب المشاركة بين كافة المحافظات، كما تفقدت مجدى خلال جولتها الميدانية نادى شباب بدخلو الرياضى والتقت برواد وشباب النادي.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

 

 


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