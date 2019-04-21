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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إقبال كبير على لجان الاستفتاء على الدستور فى اليوم الثانى

الأحد، 21 أبريل 2019 01:01 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إقبال كبير على لجان الاستفتاء على الدستور فى اليوم الثانى لجان الاستفتاء
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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الاقبال الكبير من المواطنين على لجان الاستفتاء على الدستور فى اليوم الثانى

 

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 

صور.. أجواء احتفالية خلال تصويت المصريين فى لندن باستفتاء تعديل الدستور

فى اليوم الثالث والأخير وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، شارك عدد من المواطنين المصريين المقيمين فى لندن بالنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرص المصريون المشاركون على رفع الأعلام المصرية والظهور فى أجواء احتفالية للإعلان عن تأييدهم للتعديلات الدستورية.

 

صور.. المطرب محمود الليثى يشارك المواطنين بالاستفتاء فى فيصل

شارك المطرب محمود الليثى المواطنين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بفيصل حيث حضر الليثى وفرقته فى أتوبيس مطالبا المواطنين بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

 

 

السيسي معزيا سريلانكا فى ضحايا الأعمال الإرهابية: حوادث تستهدف الإنسانية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص العزاء والمواساة لضحايا الأعمال الإرهابية التى وقعت فى دولة سريلانكا.

 

مشاهد أولى للهجوم الإرهابى على مركز شرطة فى السعودية ومقتل المهاجمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية، المشاهد الأولى للهجوم الإرهابى على مركز شرطة بمنطقة الزلفى فى العاصمة السعودية الرياض.

 

غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجوية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت اليوم الأحد، غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.


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