مواطنو القليوبية يستقبلون المحافظ بلجان الاستفتاء بـ"الزغاريد وتحيا مصر"

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه - الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة أم المؤمنين بمدينة بنها، في حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

واستقبل المواطنين بلجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمدرسة المحافظة ورئيس الحرب الإلكترونية بترديد الأغاني الوطنية وتحيا مصر والزغاريد، تأكيدا منهم على المشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرصهم على نهضة الوطن.

وفى الشرقية، تجمع العاملون بمديريات الزراعة والتعاون والإصلاح الزراعي بالشرقية، في مظاهرة حب ودعوة لحث المواطنين، للمشاركة في الاستفتاء التعديلات الدستورية.



العاملون

فتجمع الموظفون والعمال أمام المديرية، بحضور المهندس علاء عفيفي وكيل الوزارة، حاملين الإعلام .

وأكد عفيفى لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقسيم الموظفين لمجموعات للتوجه للتصويت، ذلك لعدم التأثير علي سير العمل بالإدارات المختلفة .



العاملون

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



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مواطنو-القليوبية-يستقبلون-المحافظ-بلجان-الاستفتاء-بـالزغاريد-وتحيا-مصر-(2)



مواطنو-القليوبية-يستقبلون-المحافظ-بلجان-الاستفتاء-بـالزغاريد-وتحيا-مصر-(3)



مواطنو-القليوبية-يستقبلون-المحافظ-بلجان-الاستفتاء-بـالزغاريد-وتحيا-مصر-(5)



مواطنو-القليوبية-يستقبلون-المحافظ-بلجان-الاستفتاء-بـالزغاريد-وتحيا-مصر-(6)



مواطنو-القليوبية-يستقبلون-المحافظ-بلجان-الاستفتاء-بـالزغاريد-وتحيا-مصر-(7)