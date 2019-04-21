مواطنون يدلون بأصواتهم بالاستفتاء على أنغام الطبل البلدى بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

سيطرت حالة من الفرحة العارمة بين المواطنين بمحافظة المنوفية، لتواجدهم أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وكأنه كرنفال احتفالى.

فيما شهدت أحد لجان الوحدة المحلية بجريس حالة من الفرحة بتواجد فرقة الطبل البلدى أمامها لحث المشاركين على الإدلاء بأصواتهم وجذبهم إلى اللجنة الانتخابية فى وسيلة جديدة أدخلت السعادة على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم .

وتستقبل اللجان الانتخابية بالمحافظة 2مليون 621 ألف ناخب علي مستوي المحافظة يدلون بأصواتهم في 611 لجنة فرعية بإجمالي 522 مركز انتخابى .

وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.