منظمة يمنية: الحوثيون ارتكبوا 4 آلاف انتهاك للحريات الإعلامية فى العام الماضى

عدن /أ ش أ/

أكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين، (صدى) ارتكاب مليشيا الحوثى ما لا يقل عن 4300 انتهاك للحريات الإعلامية خلال العام الماضى ، بينها 18 حالة قتل.

وقالت المنظمة ، فى تقريرها السنوى ، إن مليشيا الحوثى الانقلابية ارتكبت ما نسبته 98.2 فى المئة من إجمالى الانتهاكات المرصودة بحق الصحفيين خلال العام الماضى وسط صمت دولى وتجاهل المنظمات الأممية.

وطالبت المنظمة اليمنية ، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بممارسة الضغوط للإفراج عن الصحفيين المختطفين.