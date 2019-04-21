مطران أسيوط: سعيد بمشاهد الاستفتاء والمشاركة الإيجابية للمواطنين

قال الأنبا يؤانس مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس، إنه سعيد بالاستفتاء وبالأعداد التى تابعها أمام اللجان، متابعًا: "وذلك أن دل فانما يدل على وعى المواطن المصرى وثقافته، وانتمائه الشديد لبلدة وعدم الاستماع إلى الضغائن وبث روح الكراهية داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر".
وأوضح مطران أسيوط، لـ"اليوم السابع"، أنه أصر على المشاركة رغم مرضه وتعرضه لحادث وأنه جاء على كرسى متحرك ليشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى ستكون فاتحة خير على مصر بأكملها.
وكان قد أدلى الأنبا يوأنس مطران وأسقف محافظة أسيوط للأقباط الأرثوذكس بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة إسماعيل قبانى بمدينة أسيوط يرافقه بعض القيادات ورجال الكنيسة بالمحافظة على كرسى متحرك متأثرا بإصابته فى حادث سيارة.
وشهدت لجان محافظة أسيوط فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم وخاصة فى اللجان الفرعية بالقرى وسط تواجد أمنى مكثف بالتعاون بين القوات المسلحة ومديرية أمن أسيوط وغرفة عمليات المحافظة.
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