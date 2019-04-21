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مسيرة حاشدة ترفع أطول علم لمصر فى شارع رمسيس للمشاركة فى الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 01:47 م
مسيرة حاشدة ترفع أطول علم لمصر فى شارع رمسيس للمشاركة فى الاستفتاء المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتب إبراهيم أحمد
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شهد شارع رمسيس، مسيرة حاشدة شارك فيها مئات المواطنين فى الشوارع، أثناء توجههم فى اليوم الثانى على التوالى، للمشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر 2019.
 
 
ونظم المواطنون مسيرة رفعت علم مصر الذى امتد بطول عشرات الأمتار، بالإضافة إلى رفعهم لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية، على أنغام الأغانى الوطنية، وحرص المواطنون على التجمع للتوجه إلى لجنتهم للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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