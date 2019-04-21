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مسيرة بالخيول والمزمار البلدى بكفر الشيخ أمام مقار لجان الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 07:09 م
مسيرة بالخيول والمزمار البلدى بكفر الشيخ أمام مقار لجان الاستفتاء مسيرة بالخيول والمزمار البلدى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت محافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، مسيرة بالخيول والمزمار البلدى وهتافات " تحيا_مصر " والأغانى الوطنية ببيلا لحشد المواطنين ودعوتهم للخروج والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك خلال تفقد محافظ كفرالشيخ لعدد من اللجان بمركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

فيما دعا الدكتور الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، جموع الناخبين لتلبية نداء الوطن والنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال مبادرة بعنوان " انزل وشارك دى بلدك " بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية، مؤكداً أن دور أجهزة المحافظة توفير كافة اللوجستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة، وضمان ممارسة المواطن حقه الدستورى فى الإدلاء بصوته بسهولة ويسر وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيراً الى تكاتف كل الجهات التنفيذية والرقابية والأمنية بالمحافظة لضمان سلامة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

أضاف محافظ كفرالشيخ، اننا نعاصر حقبة تاريخية جديدة من مصير آمتنا وتعيش مصر عِرسها الديمقراطى على مرأى ومسمع من العالم فى ديمقراطية كاملة، لتجتاز المخاطر وتتغلب على الصعاب وتواجه التحديات، نحو بناء دولة قوية مزدهرة تنعم بالرخاء تؤمِن بالعلم والعمل، معرباً عن خالص شكره وعميق تقديره لجميع قضاة مصر وكل القائمين على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكداً أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى ليعبر الناخبين عن رأيهم سواء بنعم أو لا بحرية تامة، فى مناخ ديمقراطى كامل، وأن أجهزة المحافظة تقدم الخدمات اللوجستية لعملية الاستفتاء التعديلات الدستورية وتأمين المواطنين ومقار اللجان لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بسهولة ويسر، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة المصرية، مشيداً بجهودهم الوطنية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

مسيرة بالخيول والمزمار البلدى (1)
مسيرة بالخيول والمزمار البلدى (1)

 

مسيرة بالخيول والمزمار البلدى (2)
 
مسيرة بالخيول والمزمار البلدى (3)
 
مسيرة بالخيول والمزمار البلدى (4)
 
مسيرة بالخيول والمزمار البلدى (5)
 
مسيرة بالخيول والمزمار البلدى (6)

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