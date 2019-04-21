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مستشار لجنة طبرى الحجاز يساعد "قعيدة" للمشاركة فى الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 10:38 ص
مستشار لجنة طبرى الحجاز يساعد "قعيدة" للمشاركة فى الاستفتاء مستشار لجنة يساعد مريضة فى الإدلاء بصوتها
كتب ــ إبراهيم أحمد
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حرص المستشار المتواجد بلجنة طبري الحجاز، بمصر الجديدة، على الخروج من لجنته، لمساعدة سيدة قعيدة على الإدلاء بصوتها داخل السيارة، فى اليوم الثانى على التوالى، للمشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر 2019.
 
وحرصت السيدة على الحضور فى اليوم الثانى للاستفتاء، رغم مرضها، للمشاركة فى العرس الديمقراطى.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 

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