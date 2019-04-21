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مراكز الاقتراع بمقدونيا الشمالية تفتح أبوابها للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 21 أبريل 2019 09:36 ص
مراكز الاقتراع بمقدونيا الشمالية تفتح أبوابها للتصويت فى الانتخابات الرئاسية صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
سكوبيه (أ ش أ)
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فتحت مراكز الاقتراع فى جمهورية مقدونيا الشمالية اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن التصويت بدأ اليوم فى أكثر من 3400 مركز اقتراع فى تمام الساعة 7 صباحا (بالتوقيت المحلى) ومن المقرر أن تغلق فى تمام 7 مساء.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية كل من ستيفو بنداروفسكى (58 عاما)، مرشح حزب الديمقراطيين (الحاكم)، والمرشحة المحافظة جوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، التى تحظى بدعم المعارضة، وبيلرم ريكا مرشح الأقلية الالبانية فى مقدونيا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تجرى فيها انتخابات رئاسية فى مقدونيا الشمالية منذ تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، فى خطوة أدت الى إنهاء 27 عاما من النزاع مع جارتها اليونان حول هذا الاسم وحالت دون انضمام مقدونيا الشمالية الى حلف الاطلنطى.

 


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