محافظ جنوب سيناء يستقبل كبار شخصيات ندوة "تحالف عاصفة الفكر العربى"

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، بمطار شرم الشيخ الدولى، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى لمركز عيسى الثقافى ورئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى بمملكة البحرين، وجميلة على سلمان أحمد عضو مجلس الشورى مملكة البحرين، وعدد من كبار الشخصيات خلال ندوة تحالف عاصفة الفكر في نسختها الثامنة، بعنوان" مستقبل التعليم والبحث العلمى فى العالم العربى" الذي ينظمه مركز عيسى الثقافى بمملكة البحرين، بالتعاون مع تحالف مراكز البحوث العربية فى الفترة من 23 إلى 24 إبريل الجارى بأحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ.

يشارك فى الندوة، عدد من القامات الفكرية والأدبية والإعلامية وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث العربية بدول مصر والبحرين والمغرب والإمارات والأردن والسعودية.