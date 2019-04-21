محافظ المنوفية يكرم طلاب المدرسة المصرية اليابانية المشاركين فى "الكانجارو"

المنوفية _محمد فتحى

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، احتفالية تكريم أطفال المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم المشاركين والمؤهلين للمسابقة الدولية الكانجارو للرياضيات 2019 ، بحضور وكيل وزراة التربية والتعليم، ومدير وحدة المدارس اليابانية بالوزارة، ومسؤل مسابقة الكانجارو بمصر، والعضو المنتدب لشركة الرواد لتقنيات التعليم، ومنسق المدارس اليابانية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وعدد من أولياء الأمور .

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، أعقبه تلاوة أيات من الذكر الحكيم، وفى كلمته أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إلى أن المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم، تعد المدرسة الوحيدة التى إشتركت بالمسابقة على مستوى المدارس اليابانية بجمهورية مصر العربية لهذا العام، حيث تم فوز عشر طلاب وتأهيلهم للمنافسة بنادى الكانجارو الذهبى، مشيرأ إلى أنه تم تدريب الطلاب تدريب مكثف على المهارات الرياضية المختلفة والتى تعمل على تنمية القدرات العقلية والذهنية وكذلك الإهتمام بالوقت ورفع مستوى الذكاء والتركيز لديهم .

ومن جانبه، أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بالتجربة اليابانية على أرض الدولة المصرية، مشيراً إلى أنها واحدة من التجارب التعليمية الجديدة لكونها تقدم خدمة تعليمية ذات جودة عالية تتفق مع سياسة وتوجهات الدولة المصرية لتطوير التعليم من أجل بناء أجيال قادرة على المنافسة فى سوق العمل محلياً وعالمياً، كما توجه بالشكر للمعلمين بالمدرسة على ما يبذلوه من جهد للنهوض بمستوى مهارات الطلاب المختلفة .

وفى نهاية الحفل تم إهداء درع المدرسة المصرية اليابانية، لمحافظ المنوفية فيما كرم المحافظ الطلبة المتميزين والمشاركين فى المسابقة وكذلك عدد من معلمى الرياضيات بالمدرسة موجههم بإستمرار النجاح وحثهم على مزيد من التقدم لرفع إسم مصر عالياً فى كافة المحافل الدولية .

جدير بالذكر أن مسابقة الكانجارو فى الرياضيات تعد من أكبر المسابقات التى تقام فى أكثر من 86 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب وطالبة وتستهدف الطلبة من الصف الأول الإبتدائى وحتى الثالث الثانوى وتقسم إلى 6 مستويات بإختبار خاص بكل مستوى يتناسب مع الصف الدراسى، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة فى الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية وتطبيقها وربطها بحياتهم اليومية .

على جانب آخر، تفقد محافظ المنوفية تجربة أحد المزارعين للتحول من الرى بالغمر للرى بالتنقيط والذى يساهم فى ترشيد إستخدام المياة وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بمركز ومدينة الشهداء، بحضورالمهندس محمد الصاوى مدير الإدارة المركزية لرى المنوفية والدكتورحمدى جامع وكيل وزراة الزراعة بالمنوفية وعدد من أعضاء مجلس النواب والمزارعين والمهتمين بالتجربة الرائدة.

واستمع محافظ المنوفية، من المزارع عن آلية عمل الرى بالتنقيط ومدى ما يحققة من إستفادة فى زياة إنتاجية المحصول بشكل كبير عن مثيلتها بالرى بالغمر، وأشاد المحافظ بهذة التجربة، وأكد على أنها خطوة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة عن طريق الترشيد فى إستخدام المياه وإستغلال مساحات الأراضى .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أن توجة الدولة نحو الترشيد فى إستخدام المياة وتطبيق أساليب الرى الحديثة على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور إستراتيجية إدارة الموراد المائية والرى فى مصر فى ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.



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فظ المنوفية يكرم طلبة المدرسة المصرية اليابانية (1)



فظ المنوفية يكرم طلبة المدرسة المصرية اليابانية (2)



فظ المنوفية يكرم طلبة المدرسة المصرية اليابانية (3)



فظ المنوفية يكرم طلبة المدرسة المصرية اليابانية (4)



فظ المنوفية يكرم طلبة المدرسة المصرية اليابانية (5)



فظ المنوفية يكرم طلبة المدرسة المصرية اليابانية (6)



فظ المنوفية يكرم طلبة المدرسة المصرية اليابانية (7)



فظ المنوفية يكرم طلبة المدرسة المصرية اليابانية (8)