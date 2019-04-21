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مجلس "الصحفيين" يجتمع اليوم لاستكمال تشكيل هيئة المكتب

الأحد، 21 أبريل 2019 03:00 م
مجلس "الصحفيين" يجتمع اليوم لاستكمال تشكيل هيئة المكتب ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعه الثانى فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، لاستكمال تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين.
 
وكان مجلس نقابة الصحفيين أصدر بيانا عقب اجتماعه الأول جاء فيه أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة ظهور كيانات غير قانونية تدعى أنها "نقابات" للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة "صحفي".
 
وأهابت نقابة الصحفيين بالمواطنين المصريين كافة وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملى بطاقاتها، حيث إنها كيانات تنتحل صفة الصحافة وتمثيل الصحفيين المصريين، وتعد وأعضائها خارجين عن الدستور والقانون.
 
 وأشارت نقابة الصحفيين إلى أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقًا لحكم المادة 77 من الدستور والتى تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة، وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التى يعود إنشاؤها لعام 1941، ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال لصفة الصحفى وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة.
 
 
 

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