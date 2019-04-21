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للفائز بوحدات الإسكان الاجتماعى فى القليوبية.. اعرف 10 معلومات عن وحدتك

الأحد، 21 أبريل 2019 03:00 ص
للفائز بوحدات الإسكان الاجتماعى فى القليوبية.. اعرف 10 معلومات عن وحدتك اسكان اجتماعى بالخانكة
القليوبية إبراهيم سالم
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أكدت المهندسة وفاء عبد الفتاح، وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، تخطى نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء 113 عمارة بمنطقة عرب العليقات بالخانكة نحو 95%، موضحة أن الوزارة بدأت فى تخصيص الوحدات للمواطنين الفائزين، وموافاة المديرية بها تباعا، تمهيدا لإعلان البدء الرسمى لتسليم الوحدات، حيث يقوم المواطن بالحضور إلى مديرية الإسكان بصورة العقد، وبطاقة الرقم القومى، للحصول على خطابات لشركة الكهرباء والمياه، لتركيب العدادات، ثم الذهاب للموقع لاستلام وحداتهم.

 

وفيما يلى يستعرض "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول المشروع وخطوات التسليم للمواطنين:
 

1- يتكون المشروع من 113 عمارة للإسكان الاجتماعى بمنطقة عرب العليقات بالخانكة.

2- تم تخصيص 634 وحدة بالمشروع للمواطنين.

3- كل عمارة تتكون من دور أرضى إلى جانب 5 أدوار علوية بإجمالى 2580 وحدة سكنية.

4- كل وحدة مكونة من 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا مربعًا.

5- المشروع تم تنفيذه بإشراف الجهاز التنفيذى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

6- التكلفة التعاقدية للمشروع حوالى 351 مليون بالإضافة لقيمة توصيل المرافق المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز.

7- يوجد أسفل بعض العمارات محلات تجارية بإجمالى 264 محلاً.

8- سيقوم صندوق التمويل العقارى بطرح المحلات للمواطنين بالمزاد العلنى لخدمة الوحدات السكنية.

9- جارى الآن العمل فى خط الغاز الذى يربط بين العمارات ومدينة شبين القناطر وفور الانتهاء منه سيتم إسناد رصف الطريق للمقاولين العرب لتسهيل المواصلات على المواطنين.

10- عند الإعلان عن بدء التسليم يقوم المواطن بالحضور إلى مديرية الإسكان بصورة العقد وبطاقة الرقم القومى للحصول على خطابات لشركة الكهرباء والمياه لتركيب العدادات ثم الذهاب للموقع لاستلام وحداتهم.

 


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