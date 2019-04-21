video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لجان مصر الجديدة تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين فى اليوم الثانى للاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 09:11 ص
لجان مصر الجديدة تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين فى اليوم الثانى للاستفتاء أمام لجان الاستفتاء
كتب ـ محمود راغب
إضافة تعليق
تشهد لجان ومقرات الاستفتاء بمصر الجديدة والنزهة إجراءات أمنية مشددة فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
وفتحت منذ قليل، اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما شهدت عدد من اللجان توافد عدد من المواطنين الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،  أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرفة متابعة الاستفتاء بالشرقية: 1159 لجنة جاهزة لاستقبال الناخبين باليوم الثانى

صور.. اللجان تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين فى اليوم الثانى للاستفتاء

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019 تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة