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كمال الجنزورى عقب الإدلاء بصوته: شعب مصر تحمل الكثير ويثبت دائما أصالته

الأحد، 21 أبريل 2019 01:41 م
كمال الجنزورى عقب الإدلاء بصوته: شعب مصر تحمل الكثير ويثبت دائما أصالته كمال الجنزورى يدلى يصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب محمود راغب
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أكد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حق للمواطن المصرى، ورسالة للخارج بأن مصر بها وعى وليس نسبة أمية وفقر عالية كما يردد البعض.

وأكد الجنزورى عقب الإدلاء بصوته بمدرسة عمر بن الخطاب التجريبية بمصر الجديدة، أن شعب مصر يؤكد دائما أنه أصيل بالرغم من أن السنوات الماضية تحمل الكثير من زيادة الأسعار، مضيفا أنه يعلم حجم الإنجازات التى تتم، وسوف يحصد ثمار تلك المشروعات خلال النصف الثانى من العام الحالى.

ووجه رسالة للمقاطعين، قائلا:" أنت تفقد حقك الدستورى ولابد من المشاركة".

وأدلى منذ قليل كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة عمر بن الخطاب التجريبية بمصر الجديدة .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،  أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.
 


 

 


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