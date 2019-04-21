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كاهن كنيسة مار جرجس : الأقباط توجهوا للاستفتاء عقب انتهاء قداس "حد السعف "

الأحد، 21 أبريل 2019 09:33 م
كاهن كنيسة مار جرجس : الأقباط توجهوا للاستفتاء عقب انتهاء قداس "حد السعف " استفتاء على الدستور
كتب عبد الله محمود
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قال القس بولا حليم كاهن ،  كنيسة مارجرجس بالمطرية، إن الأقباط المحتفلين بحد السعف، توجهوا عقب انتهاء القداس إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك تصميما وإصرارا منهم على أداء الواجب الوطنى عليهم تجاه وطنهم مصر.

وأضاف حليم ،   فى تصريحات خاصة لـ  " اليوم السابع "  إن هذه التعديلات الدستورية ستزيد من مناخ الديمقراطية فى مصر ،   التى يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أنه حرص على المشاركة في الاستفتاء الدستوري على الرغم من أن الكنيسة تحتفل هذه الأيام بعيد القيامة، إلا أنه أصر على التوجه والذهاب للجنة الفرعية المقيد بها .

وأوضح أن مصر تحتاج أبناءها وجميع طوائف شعبها للوقوف بجانبها في هذه الأيام، خاصة بعد الإنجازات التي تحققت على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وحد المصريين جميعا تحت راية واحدة وعلى قلب رجل واحد وكلمة واحدة "تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 


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