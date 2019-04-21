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قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين خلال تحرير الجيش اليمنى مواقع بمحافظة الجوف

الأحد، 21 أبريل 2019 07:15 ص
قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين خلال تحرير الجيش اليمنى مواقع بمحافظة الجوف عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/
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نجحت قوات الجيش اليمنى فى تحرير مواقع جديدة فى مديرية برط العنان، بمحافظة الجوف شمالى شرق البلاد.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، عن قائد لواء الحسم حرس حدود العميد ظافر الجعيدى قوله إن قوات اللواء حررت عقبة "تواثنه الظهره" فى مديرية برط العنان شمالى غرب المحافظة.

وأوضح أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه عمق منطقة (الظهره)، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات الحوثية، وأسر أحد عناصرها، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

إلى ذلك، شنت قوات الجيش اليمنى - بإسناد من تحالف دعم الشرعية - هجوما خاطفا على مواقع ميليشيا الحوثى الانقلابية فى معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة شمالى البلاد.

وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطنى هاجمت مواقع تمركز الميليشيا الحوثية فى الجبال المطلة على قرية (آل الزماح)، شمال غرب معقل الانقلابيين بصعدة.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية كانت فى طريقها إلى مواقع المواجهات القريبة من "مثلث باقم"، فيما أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف ميليشيا الحوثي، وتدمير عدد من الدوريات جراء غارات التحالف.

 

 


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