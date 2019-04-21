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فيديو وصور.. سيدة عجوز تطلب النجدة للمشاركة فى الاستفتاء بجنوب سيناء

الأحد، 21 أبريل 2019 09:54 م
فيديو وصور.. سيدة عجوز تطلب النجدة للمشاركة فى الاستفتاء بجنوب سيناء الحاجة عدلية عبد العاطى 77 سنة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قالت الحاجة عدلية عبد العاطى 77 سنة بالمعاش بجنوب سيناء أنها طلبت النجدة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدة أنها جاءت لأداء واجبها الوطني والتعبير عن رأيها وأن سيارة النجدة جاءت لها بقرية الجبيل حيث استقبلها رجال الشرطة لمساعدتها في الوصول إلى صناديق الاستفتاء، ودعت عدلية للرئيس : ربنا يخليك ياسيسي ويحفظ الجيش والشرطة.

وعلى الجانب الآخر حرص الأطفال على وضع الحبر مع لأمهاتهم وبدا انهم نفسهم يكون لهم صوت حتى يشارك فى الاستفتاء.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

الحاجة عدلية عبد العاطى 77 سنة (1)
 
الحاجة عدلية عبد العاطى 77 سنة (2)
 

 

 

 


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