فيديو وصور.. الباص المكشوف بأعلام مصر وأعمل الصح يجوب شوارع العاصمة

كتب تامر البطريقي

وسط كرنفال ديمقراطى وطنى، لليوم الثانى على التوالى دون توقف وعلى أنغام الأغانى الوطنية، رصدت عدسات اليوم السابع تجول "الباص المكشوف" بفئات عمرية شبابية وشعارات "أعمل الصح وخليك إيجابي وتحيا مصر"، فى الكورنيش وشوارع العاصمة.

فيما تفاعل الماره من المواطنين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مع الأغانى الوطنية "بالزغرودة المصرية".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



























