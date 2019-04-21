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فيديو.. الحاجة بسيطة: "السيسى أدى لنا الحق نقول رأينا..وجيت أصوت عشان مصر"

الأحد، 21 أبريل 2019 07:18 م
فيديو.. الحاجة بسيطة: "السيسى أدى لنا الحق نقول رأينا..وجيت أصوت عشان مصر" الحاجة بسيطة فى أبو ظبى مع محررة اليوم السابع
أبو ظبى ـ إيمان حنا
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أكدت الحاجة بسيطة العسال ، إحدى المواطنين المصريين بأبو ظبى، حرصها على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرة إلى انها جاءت لمقر السفارة المصرية بأبو ظبى لتستخدم حقها الذى منحه الرئيس السيسى لكل مواطن"، مضيفة: "مش معقول يدينى حقى وأنا أفرط فيه كان لازم أشارك برأيي".
 
 
وأضافت الحاجة بسيطة، "اللى يحب مصر لازم يشارك فى التصويت"، مؤكدة أنها مقتنعة بأهمية التعديلات الدستورية لأنها تصب فى صالح المواطن المصرى وفى صالح مصر، مشيرة إلى حبها للرئيس السيسى الذى أنقذ المصريين من منحدر الإخوان، الذين كانوا سيجعلون مصر تلقى مصير البلدان الأخرى التى تدمرت بفعل الحروب .
 
الحاجة بسيطة من داخل السفارة المصرية بابو ظبى
الحاجة بسيطة من داخل السفارة المصرية بابو ظبى
 
وأشارت  إلى أن السيسى قام بتنفيذ العديد من المشروعات التى ساهمت فى نقل مصر لمكانة أفضل ، مثل مزارع السباط .
 
 
ياتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه السفارة المصرية بأبو ظبى فى استقبال المصريين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية ، حيث ينتهى اليوم الاستفتاء على مقترحات التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وذلك بلجنة الاقتراع داخل مقر السفارة المصرية بأبوظبى، بعد أن استمر التصويت طوال ثلاثة أيام، من الجمعة حتى الأحد من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء
 
 
وقامت السفارة بوضع الشمع الأحمر على مخارج وفتحات الصناديق ومهرها بالأختام الرسمية مساء اليومين الأول والثانى للاقتراع تطبيقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وفى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، سيتم إعلان إغلاق صناديق الاقتراع على نحو ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات من إجراءات، ويتم عقب إغلاق الصناديق، تحرير محضر بإجراءات غلق صناديق الاقتراع، متضمنا أعداد المقترعين الذين أدلوا بآرائهم على مدى اليوم، وحفظ بطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء بصورة مؤمنة؛ ثم يتم بغد ذلك البدء بعملية الفرز .
 
وأكد مسئول بالسفارة لليوم السابع أن الإقبال كان كبيرا سواء من أعضاء الجالية المصرية أو ممن تصادف تواجدهم داخل أبو ظبى خلال فترة الاقتراع.
 
وأوضح المسئول، أن معدلات التصويت كانت في تزايد مع توالي الايام الثلاثة للتصويت، مؤكداً حرص المواطنون المصريون على الإدلاء بأصواتهم رغم ارتفاع درجة الحرارة في هذا التوقيت من العام، والذي تعاملت معه السفارة بابوظبي بسرعة شديدة بتوفير خيمات مكيفة لاستقبال الناخبين من المواطنين المصريين القادمين للإدلاء بأصواتهم في السفارة .

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