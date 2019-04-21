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صور.. ممدوح عباس يدلى بصوته فى الاستفتاء بالدقى مصطحبا حفيدته

الأحد، 21 أبريل 2019 01:30 م
صور.. ممدوح عباس يدلى بصوته فى الاستفتاء بالدقى مصطحبا حفيدته ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق يدلى بصوته في الاستفتاء
كتب محمد مجدى السيسي - محمد صبحى - منه الله حمدى
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أدلى ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، ورئيس مؤسسة كيمت بطرس غالى للسلام والمعرفة والعلم وحقوق الانسان بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة الفرعية رقم 24 المنعقدة بكلية التربية للطفولة بنطاق الدقى.


وقال عباس فى تصريح لـ" اليوم السابع " عقب الإدلاء بصوته الانتخابى، إنه اطلع على نصوص التعديلات موجها رسالة للمواطنين بالمشاركة، قائلا: إن الحق من حقوق الإنسان أن يدلى المواطن بصوته ويمارس حقه الانتخابى.

وأضاف عباس، أن التعديلات الدستورية سبيل مصر للاستقرار والتنمية وافرق تماما ما بين التعديلات الدستورية والعيوب الدستورية، موضحا أن التعديلات إجمالا مكسب للشعب المصرى.

وتابع ممدوح عباس أرجو أن يشارك 61 مليون مواطن فى الانتخابات لممارسة حقوقهم وأرجو أن تكمل مصر الطريق وتمارس حقها الطبيعى فى سيادتها للمنطقة.


وعن اصطحابه لحفيدته أثناء الإدلاء بصوته قال، يجب أن يكون هذا الجيل عارف حقوقه كويس ويرى حق من حقوقه المكتسبه طبيعيا وهو حقها فى التصويت على أى تعديلات أو استحقاق دستورى كونه حق طبيعى ومقدس كنت أود احضار كل أحفادى وإنما كل واحد منهم ذهب مع أسرته.

 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ممدوح-عباس-يدلى-بصوته-فى-الاستفتاء-بالدقى-مصطحبا-حفيدته-(1)
 
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ممدوح-عباس-يدلى-بصوته-فى-الاستفتاء-بالدقى-مصطحبا-حفيدته-(3)
 
ممدوح-عباس-يدلى-بصوته-فى-الاستفتاء-بالدقى-مصطحبا-حفيدته-(4)
 

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