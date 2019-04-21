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صور.. مطران الفيوم يترأس قداس حد السعف

الأحد، 21 أبريل 2019 02:53 م
صور.. مطران الفيوم يترأس قداس حد السعف
الفيوم رباب الجالي
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ترأس نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، ورئيس دير الملاك غبريال بجبل النقلون، قداس عيد أحد السعف، بدير القديس الأنبا إبرام، بقرية العزب بمركز الفيوم، اليوم، بحضور عدد من القساوسة والقمامصة.
 
وحضر الأقباط إلى مختلف كنائس المحافظة اليوم للاحتفال بأحد السعف واختتمت الكنائس الصلاة، بصلاة التجنيز العام التي تصلى على الموتى عقب انتقالهم، وحضرها الأقباط استعدادا لاستقبال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة لدى الأقباط، واختتمت الكنائس صلوات العيد، اليوم، واستبدلت الستائر بأخرى سوداء اللون، ليتوافق مع حالة الحزن العام في الكنائس.
 
مطران الفيوم يترأس قداس حد السعف (1)
مطران الفيوم يترأس قداس حد السعف (1)

مطران الفيوم يترأس قداس حد السعف (2)
مطران الفيوم يترأس قداس حد السعف (2)

مطران الفيوم يترأس قداس حد السعف (3)
مطران الفيوم يترأس قداس حد السعف (3)

 


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