صور.. "قلب النخيل الأبيض" يزين لجان الاستفتاء فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أدى مئات الأقباط صلاة قداس "أحد السعف" أو "الشعانين" بمختلف كنائس ومطرانيات أسيوط، فيما انتشر باعة سعف النخيل فى شوارع وميادين أسيوط ومحيط الكنائس والأديرة والأحياء التي يقطنها الأقباط .

وحرص الأقباط على شراء السعف "قلب النخيل الأبيض" الذى تم تشكليه وصنع منتجات من القلوب والأسورة والصلبان لحملها خلال الاحتفال فى ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس "أورشليم".

وقال هابيل محروس، أحد باعة السعف، إنه يحرص على بيع سعف النخيل فى محيط المطرانية، وذلك لاقبال المواطنين على شراؤها، مشيرا إلى إقبال المواطنين على شراء السعف بمختلف أشكاله وأحجامه، وذلك لمشاركة المواطنين فى الاستفتاء على الدستور.

وأضاف محروس، أنه يتم قطع قلب النخيل الأبيض والذهاب بها فى محيط الكنائس والأديرة، مشيرا إلى أن أسعار السعف ومنتجاته لم ترتفع هذا العام، خاصة أن سعر السعف الواحدة تتراوح من 2ونصف جنيه إلى 20 جنيها، مشيرا إلى باعة السعف الذين لا يملكون نخيل في أراضيهم الزراعية يقومون بالشراء من الفلاحين .

وأوضح مارينا فهمي ، أنها حرصت علي شراء السعف من الباعة المتواجدين أمام الكنيسة، لكونها عادة عند المسحيين بذكرى دخول السيد المسيح أورشليم، وعمل العديد من الأشكال القلوب والطربوش، واصطحابها الاطفال إلى الكنيسة،أثناء حضور صلاة أحد الشعانين، ثم التوجه إلي لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن "السعف" من الطقوس الشهيرة فى أحد الشعانين والذي يوافق ذكرى دخول السيد المسيح إلي مدينة القدس،واستقبال الأهالى المسيح بالزعف والزيتون كرمز للنصر، إذ يقوم الأقباط بحملة بين أيديهم، ورفعه أثناء قيام القساوسة برش مياه التبرك في نهاية قداس العيد.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.