صور.. فرقة لمطربين ربابة تتغنى بسحر مصر أمام لجنة القرنة غربى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

"شاور عقلك وإمشى معاه.. مصر جميلة بشبانها فيها القلعة والأهرام وسحر النيل"، بتلك الكلمات تغنى نجوم الفن الشعبى والربابة أمام لجنة الشهيد محمد جلال بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، لحث المواطنين والشباب على التوافد والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كان قد تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عددا من المراكز الانتخابية داخل مدينة الأقصر، للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتظام استقبال المواطنين باللجان، وذلك فى ثانى أيام الاستفتاء، الذى يجرى على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 أبريل 2019، وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد لجان مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية بنين، ومدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات، ومدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة، ومدرسة التربية الفكرية بالكرنك، حيث اطمئن المحافظ على سير عملية الاقتراع وتوافر كافة الإجراءات والتسهيلات للمواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أى عقبات، كما التقى محافظ الأقصر خلال جولته مع العديد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.