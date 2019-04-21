صور.. "على أنغام بشرة خير".. عمال العاشر يشاركون بأعداد كبيرة فى الاستفتاء

كتبت منال العيسوى - قنا - وائل محمد

شهدت لجان الاستفتاء بمدينة العاشر من رمضان توافد أعداد كبيرة من عمال الشركات للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت داخل لجان وسط المدينة.

وعلى أنغام بشرة خير رقص العمال أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وعلت هتافات: "بنحبك يا سيسى وراك يا سيسى تحيا مصر نعم للتعديل".

وتوافدت أتوبيسات الشركات أمام لجان التصويت من شركات الأدوية والأغذية والملابس والنسيج عمال وعاملات، وتحول محيط اللجان ومداخلها لفرح كبير .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.





ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.





ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.