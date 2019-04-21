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صور .. رجل قعيد يحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء ببحرى بالإسكندرية

الأحد، 21 أبريل 2019 02:44 م
صور .. رجل قعيد يحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء ببحرى بالإسكندرية قعيد يشارك فى الاستفتاء
الاسكندرية جاكلين منير
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قام طلبة عبدالله، رجل قعيد، بحث المواطنين على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية بمنطقة بحرى بالأسكندرية فى اليوم الثانى للاستفتاء.
 
وجلس الرجل القعيد على كرسيه المتحرك أعلى سيارة "تروسيكل"، يمسك فى يده ميكرفون يذيع الأغانى الوطنية ويهتف تحيا مصر، ويطلق عبارات لبث روح الوطنية، وحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء ويرتدى ملابس فلكلورية ووطنية فى نفس الوقت، يكسوها النياشين ويحمل علم مصر فى يديه.
 
وقال طلبة عبدالله فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه قام بذلك حبا فى مصر، وتقدمها ورفعتها؛ قائلا: أنا بعمل عشان مصر تبقى أحسن بلد فى الدنيا والرئيس رجل كويس وتحيا مصر تحيا مصر".   
 
يذكر أن عدد المقرات الانتخابية بالأسكندرية 415 مقرا إنتخابيا، بـ18 لجنة عامة، و746 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و966 ألفا و461 ناخبا.
 
وقامت محافظة الأسكندرية، برفع حالة الاستنفار والاستعداد في جميع الجهات التنفيذية والأمنية خلال أيام الاستفتاء علي مستوى المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات بسرعة استقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الاستفتاء والإسراع فى حلها.
 
 
 
 
قعيد يشارك فى الاستفتاء (1)
قعيد يشارك فى الاستفتاء (2)
 
 
 
 
 
 

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