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صور.. توافد العاملين بمحطة كهرباء بنى سويف العملاقة على لجان الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 01:30 م
صور.. توافد العاملين بمحطة كهرباء بنى سويف العملاقة على لجان الاستفتاء توافد العاملين بكهرباء بنى سويف للجان الاستفتاء
بنى سويف - هانى فتحى
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توافد العاملين بمحطة كهرباء غياضة ببنى سويف العملاقة، على لجنة مدرسة غياضة الابتدائية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 

 

ونقلت سيارات المحطة العاملين وخاصة الوافدين من المحافظات الأخرى والعاملين بالمحطة للإدلاء بأصواتهم داخل اللجنة.

 

وقال المهندس محمد الدكر مسئول العلاقات العامة بالمحطة، إنه يتم نقل العاملين بالتناوب للحفاظ على استمرارية العمل داخل المحطة.

 

وشهدت قرية غياضة الشرقية لليوم الثانى إقبال من قبل المواطنين على مقر اللجنة الانتخابية.

 

وشارك محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، وجميع العاملين بالمديرية فرحتهم والتوجه للجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.  

 

ورفع وكيل الوزارة والعاملين فى ديوان المديرية الإعلام المصرية احتفالا بالتعديلات الدستورية، مؤكدًا حرص جميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس على المشاركة الإيجابية من أجل بناء وطننا مصر والعمل على نهضتها.

 

وأشار حسام الدين، إلى أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى على كل مواطن وأن المشاركة بايجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعكس مدى الاستقرار والديمقراطية التى تعيشها مصر.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

العاملين-بكهرباء-بنى-سويف-أمام-لجان-الاستفتاء-(1)
 
العاملين-بكهرباء-بنى-سويف-أمام-لجان-الاستفتاء-(2)
 
العاملين-بكهرباء-بنى-سويف-أمام-لجان-الاستفتاء-(3)
 
العاملين-بكهرباء-بنى-سويف-أمام-لجان-الاستفتاء-(4)
 
وكيل-تعليم-بنى-سويف-أثناء-مشاركته-بالتعديلات-الدستورية-(8)
 
وكيل-تعليم-بنى-سويف-أثناء-مشاركته-بالتعديلات-الدستورية-(9)
 

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