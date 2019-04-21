صور.. انطلاق تدريب "لإنعاش" القلب بالتأمين الصحى فى بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

نظمت هيئة التأمين الصحى فرع بنى سويف، بإشراف الدكتور عصام حسنى السباعى، مدير عام فرع بنى سويف، اليوم، الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "لإنعاش القلب الرئوى" الذى يستهدف فئة الأطباء والتمريض بالمستشفي التابعة للفرع .

وحضر التدريب الدكتور عصام السباعى مدير عام الفرع، وهويدا الكيلانى مسئول التعليم الفنى بالإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، والدكتورة رضا محمود مدير عام إدارة الشئون الطبية، والدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بفرع بنى سويف.

وقام بالتدريب الدكتور طارق محمود الخولى أستاذ أمراض القلب بكلية طب القصر العينى، وكبير مدربين المعهد القومى للتدريب بوزارة الصحة، والدكتور عمر عبدالعزيز مدرس أمراض القلب بكلية طب القصر العينى.

وناقش البرنامج على مدار اليوم عدد من المحاور، كما تضمن البرنامج التدريبي محاضرات وتدريبات عملية والذي أستهدف فئتي الأطباء والتمريض، حيث شارك 40 طبيب و48 تمريض .

وتدرب المشاركون خلال البرنامج التدريبي والذي أستمر لمدة يوما واحدا على إسعاف المصابين بأمراض القلب الفجائية كالسكتة القلبية وتوقف القلب.

كما تم التركيز خلال التدريب على الجانب العملي ومحاكاة عملية التدخل المطلوب لحظة وصول الفريق الطبي إلى المصاب ثم فحص التنفس والنبض والإسعاف عن طريق إنعاش القلب والصدر (CPR) وكذلك أساليب التعامل مع مختلف حالات عدم انتظام دقات القلب وكهرباء القلب, وتدرب المشاركون على أساليب إدارة الأوضاع الصحية للمرضى مباشرة بعد مرحلة الإنعاش.

وتخلل البرنامج إجراء ورش عمل باستخدام نماذج وأجهزة طبية تحاكى الطبيعة البشرية، ويشمل البرنامج التدريبي لإنعاش القلب الرئوي (CPR) استخدام جهاز الصدمات الكهربائية

من جانبه، قال الدكتور الدكتور عصام حسنى السباعى مدير عام فرع بنى سويف، إن البرنامج يستهدف الفريق الطبى من أطباء وتمريض، موضحا أنه تم التدريب على كيفية استخدام جهاز الصدمات سواء للبالغين أو الأطفال والرضع، كيف يتم التعامل مع حالات الاختناق، وأنه تم اطلاع المشاركين في البرنامج التدريبي على التقنيات الحديثة فى هذا المجال، فضلا عن تصحيح مفاهيم خاطئة فى التعامل مع هذه الحالات، بالإضافة إلى تدريبهم على التعامل بطريقة احترافية، وكيف يكتشف الخطأ وتصححيه وتدريب جميع الحاضرون على الناحية العملية، وفى نهاية التدريب تم عقد اختبار للمتدربين لقياس المهارات التى تم اكتسابها اثناء التدريب.