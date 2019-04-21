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صور .. الوافدون يدلون بأصواتهم أمام لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية

الأحد، 21 أبريل 2019 01:34 م
صور .. الوافدون يدلون بأصواتهم أمام لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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شهدت لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بحى أول الإسماعيلية، إقبالا متزايد من الوافدين للإدلاء بأصواتهم فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثانى على التوالى، وأن معظم المتواجدين أمام اللجنة من الشباب، خاصة طلاب جامعة القناة الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى أول يوم دراسي من أيام الأسبوع، حيث وفرت الجامعة أتوبيسات لنقل الطلاب من الجامعة إلى المقر الانتخابى.
 
وتوافد على اللجنة أيضا عدد من العاملين والموظفين المغتربين للإدلاء بأصواتهم أمام لجنة الوافدين التى تم تخصيصها داخل لجنة فاطمة الزهراء.
 
وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركز انتخابى بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبو صوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
1--أمام-اللجان
 
2--طلاب-جامعة-القناة
 
3--التعديلات-الدستورية
4--جانب-من-الإستفتاء
 
5--مواطنون--ووافدين-أمام-اللجنة
 
6--جانب-من-مشاركة-الوافدين

 


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