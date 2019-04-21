صور.. المواطنون يدلون بأصواتهم بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بفيصل

كتب محمود طه حسين

لليوم الثانى على التوالى شهدت لجان منطقة فيصل إدلاء المواطنين بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورصد "اليوم السابع"، توافد المواطنين وقيامهم بالإدلاء بأصواتهم داخل لجنة الشهيد أحمد عبد العزيز بفيصل وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على لجان الاستفتاء الدستورى.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.