صور ...المضيفات والطيارين يصوتون فى الاستفتاء بلجنة مطار القاهرة

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزى، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3 ، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير اوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت.

وتشهد اللجان المخصصة للاستفتاء بمطار القاهرة، إقبالا كبيرا من قبل العاملين والمغتربين والركاب المسافرين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في ثاني أيام الاستفتاء، وسط تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الشرطة تحت قيادة اللواء أيمن عبد الفتاح وكيل الأمن بشرطة ميناء القاهرة الجوى، وقوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية في حرم اللجان التصويت.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.