صور.. الفنانة ليلى عز العرب تدلى بصوتها فى الاستفتاء على تعديل الدستور

كتب مدحت وهبة

أدلت الفنانة ليلى عز العرب، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة الانتخابية بكلية الفنون الجميلة فى الزمالك، مؤكدة أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى، وعلى الجميع المشاركة من أجل مستقبل أفضل لمصر.



جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.





الفنانة ليلي عز العرب تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (1)



الفنانة ليلي عز العرب تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (2)



الفنانة ليلي عز العرب تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (3)



الفنانة ليلي عز العرب تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (4)













