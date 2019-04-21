صور : الشباب يقبلون على لجان الدوبارة وقصر العينى: نكتب تاريخ مصر

كتب تامر البطريقي

وسط أجواء الشحن المضاد لأعداء الوطن والدعاية السلبية والشائعات الهدامة التى تستهدف الشباب رصدت عدسات اليوم السابع من امام وداخل لجان قصر الدوبارة وقصر العينى توافد كثيف للشباب وكبار السن دون توقف فى الفترة الثانية للاستفتاء عقب الاستراحة القضائية.

والتقت عدسات "اليوم السابع" الشباب المشاركين فقال" شريف": أعداء البلد بيروجوا ان مفيش شباب ، لا شباب مصر مشارك وموجود وبيوجهوا رساله ان شباب مصر فى الاستفتاء يكتبون تاريخ مصر " كما قال أحمد " الشباب موجودين وبنشارك".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.