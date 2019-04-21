صور..السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يقود مسيرة لحث المواطنين على التصويت

الدقهلية شريف الديب و المنوفية – محمود شاكر

قاد المهندس مختار الخولى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، مسيرة حاشدة للحث على المشاركة والتصويت فى الاستفتاء.

وخرجت المسيرة، من أمام ديوان عام المحافظة، وشارك فيها العاملون من الديوان العام ومكتبة مصر وحى شرق، حمل خلالها المشاركون الأعلام، مع تشغيل الاغانى الوطنية.

كما نظم عدد كبير من الطالبات بمدينة اشمون بمحافظة المنوفية، مسيرة حاشدة بالمدينة، للحث على المشاركة فى الإدلاء بالأصوات فى الاستفتاء على الدستور.