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صور..السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يقود مسيرة لحث المواطنين على التصويت

الأحد، 21 أبريل 2019 04:02 م
صور..السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يقود مسيرة لحث المواطنين على التصويت مسيرة لحث المواطنين على التصويت
الدقهلية شريف الديب و المنوفية – محمود شاكر
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قاد المهندس مختار الخولى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، مسيرة حاشدة للحث على المشاركة والتصويت فى الاستفتاء.
 
وخرجت المسيرة، من أمام ديوان عام المحافظة، وشارك فيها العاملون من الديوان العام ومكتبة مصر وحى شرق، حمل خلالها المشاركون الأعلام، مع تشغيل الاغانى الوطنية.
 
 
كما نظم عدد كبير من الطالبات بمدينة اشمون بمحافظة المنوفية، مسيرة حاشدة بالمدينة، للحث على المشاركة فى الإدلاء بالأصوات فى الاستفتاء على الدستور.
 

جابت المسيرة عددا كبيرا من الشوارع، مرددين العديد من الهتافات، وحاملين أعلام مصر والعديد من الصور، التى تناشد بالنزول للإدلاء بالأصوات من أجل الاستقرار.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

السكرتير-العام-لمحافظة-الدقهلية-يقود-مسيرة-لحث-المواطنين-على-التصويت--(1)
 
السكرتير-العام-لمحافظة-الدقهلية-يقود-مسيرة-لحث-المواطنين-على-التصويت--(2)
 
السكرتير-العام-لمحافظة-الدقهلية-يقود-مسيرة-لحث-المواطنين-على-التصويت--(3)
 
السكرتير-العام-لمحافظة-الدقهلية-يقود-مسيرة-لحث-المواطنين-على-التصويت--(4)
 
السكرتير-العام-لمحافظة-الدقهلية-يقود-مسيرة-لحث-المواطنين-على-التصويت--(5)
 
السكرتير-العام-لمحافظة-الدقهلية-يقود-مسيرة-لحث-المواطنين-على-التصويت--(6)
 
مسيرة-للطالبات-بالمنوفية-للمشاركة-فى-الانتخاب-(1)
 
مسيرة-للطالبات-بالمنوفية-للمشاركة-فى-الانتخاب-(2)
 
مسيرة-للطالبات-بالمنوفية-للمشاركة-فى-الانتخاب-(3)

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