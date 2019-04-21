صور.. "الإسعاف" تنقل مريضا بالقلب للإدلاء بصوته فى الاستفتاء بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

نقلت سيارة إسعاف بمحافظة أسوان، أحد المواطنين بمرضى القلب من منزله بمنطقة كيما شرق مدينة أسوان، إلى مقر لجنته للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، تلقى بلاغا من المواطن "بشرى فخرى واصف" 76 سنة، مريض بالقلب، يطلب سيارة إسعاف لنقله من منزله بمنطقة كيما إلى مقر لجنته للإدلاء بصوته والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور.

ومن جانب أخر شارك أعضاء حملة 100 مليون صحة بأسوان، فى توقيع الكشف الطبى على الناخبين داخل لجان الاستفتاء على الدستور بمحافظة أسوان.

ووقع أعضاء الحملة المتواجدين داخل المدارس المتواجد فيها اللجان، الكشف الطبى على المواطنين من خلال قياس السكر والضغط، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.





























