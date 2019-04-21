صور.. الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونائب البابا تواضروس يدلى بصوته فى الاستفتاء

كتب محمد عبد العظيم

أدلى الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونائب قداسة البابا تواضروس الثانى بصوته فى التصويت على الاستفتاء للتعديلات الدستورية، وذلك بمقر السفارة المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسط إقبال من المصريين المتواجدين فى الولايات المتحدة للمشاركة فى الاستفتاء.



اسقف نيوريوك يضع ورقة التصويت بعد الانتهاء من المشاركة فى الاستفتاء



إقبال من المصريين للمشاركة فى الاستفتاء



الانبا ديفيد أسقف نيويورك يدلى بصوته فى الاستفتاء



جانب من مشاركة المصريين فى الولايات المتحدة بالاستفتاء



مشاركة الانبا ديفيد فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية



مشاركة المصريين فى الاستفتاء على تعديل الدستور

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.