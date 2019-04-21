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صور.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء ومواطن يرقص بعلم مصر بإمبابة

الأحد، 21 أبريل 2019 10:36 ص
صور.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء ومواطن يرقص بعلم مصر بإمبابة المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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تزاحم عدد من المواطنين على لجنة أبناء ببا بشارع المحطة بإمبابة، للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية لليوم الثاني للاستفتاء. 
 
واحتفل مواطن بالرقص على أنغام الأغاني الوطنية،  حاملا علم مصر، في الوقت الذي انتشرت فيه القوات لتأمين اللجان.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 108788 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 

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