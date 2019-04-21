صور.. احتشاد المصريين بمقر سفارتنا فى جدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هيثم سلامة

شهد مقر السفارة المصرية بجدة فى المملكة العربية السعودية، إقبالا كبيرا من أبناء الجالية فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج.



طوابير المصريين فى جدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية

ورصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة، إقبالاً ‏من الجاليات المصرية بعدة الدول، فى منتصف اليوم الثالث والأخير من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، حيث توافد المصريين على التصويت فى كل من دولة كازاخستان وفنلندا وقبرص والنمسا كذلك استمرار توافد المصريين فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والبحرين وقطر والسودان ‏والإمارات وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وبيرو وغيرها من الدول حول العالم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة‎.

المصريين يشاركون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية فى جدة

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

المصريين خلال عملية التصويت فى جدة أمام السفارة المصرية

وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.