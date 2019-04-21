صور.. إقبال الناخبين بمدينة الحمام فى مطروح لليوم الثانى للاستفتاء

شهدت لجان الاستفتاء بمدينة الحمام فى الساحل الشمالى بمحافظة مطروح، إقبالا متزايدا من الناخبين، لليوم الثانى على التوالى، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى اجواء احتفالية، وتواجد القيادات الشعبية فى محيط اللجان لاستقبال الناخبين، وحثهم على المشاركة الإيجابية.

يأتى ذلك، بالتزامن مع اقبال الناخبين على اللجان بشكل متزايد، مع عمليات الحشد التى تقوم بها الأحزاب والقيادات الشعبية.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.