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صور.. إقبال الناخبين بمدينة الحمام فى مطروح لليوم الثانى للاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 01:15 م
صور.. إقبال الناخبين بمدينة الحمام فى مطروح لليوم الثانى للاستفتاء جانب من الإقبال على اللجان
مطروح _ حسن مشالى
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شهدت لجان الاستفتاء بمدينة الحمام فى الساحل الشمالى بمحافظة مطروح، إقبالا متزايدا من الناخبين، لليوم الثانى على التوالى، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى اجواء احتفالية، وتواجد القيادات الشعبية فى محيط اللجان لاستقبال الناخبين، وحثهم على المشاركة الإيجابية. 

 

يأتى ذلك، بالتزامن مع اقبال الناخبين على اللجان بشكل متزايد، مع عمليات الحشد التى تقوم بها الأحزاب والقيادات الشعبية.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
إقبال-الناخبين-بمدينة-الحمام-فى-مطروح-لليوم-الثانى-للاستفتاء-(1)
 

إقبال-الناخبين-بمدينة-الحمام-فى-مطروح-لليوم-الثانى-للاستفتاء-(2)
 

إقبال-الناخبين-بمدينة-الحمام-فى-مطروح-لليوم-الثانى-للاستفتاء-(3)
 

إقبال-الناخبين-بمدينة-الحمام-فى-مطروح-لليوم-الثانى-للاستفتاء-(4)
 

إقبال-الناخبين-بمدينة-الحمام-فى-مطروح-لليوم-الثانى-للاستفتاء-(5)
 

إقبال-الناخبين-بمدينة-الحمام-فى-مطروح-لليوم-الثانى-للاستفتاء-(6)
 

إقبال-الناخبين-بمدينة-الحمام-فى-مطروح-لليوم-الثانى-للاستفتاء-(7)
 

إقبال-الناخبين-بمدينة-الحمام-فى-مطروح-لليوم-الثانى-للاستفتاء-(8)
 
 

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