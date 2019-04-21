صور.. "إسعاف الشرقية" ينقل مسن ومسنة إلى اللجان الانتخابية للتصويت

الشرقية- فتحية الديب

نقل مرفق إسعاف الشرقية، منذ قليل، برئاسة الدكتور أحمد على، كل من "محمد أبو العزم أحمد" 84 سنة و"كريمة النادي السيد مصطفي" 80 سنة مقيمان قرية بني صالح مركز بلبيس، إلي مقر اللجنة الانتخابية بالمدرسة الإعدادية بالقرية، يناء علي رغبتهم في التصويت في التعديلات الدستورية، وتم عودتهما إلى محل إقامتهما، وأعرب عن خالص شكرهما لمرفق الإسعاف.

يذكر أن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و284 ألف و983 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم أمام 1027 مركز انتخابي بنطاق المحافظة يستوعب 1159 لجنة فرعية.

يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.